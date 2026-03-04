Câmara da Trofa avança, a 9 de março, com obras na EN 104

A Câmara Municipal da Trofa avança, no dia 9 de março, com as obras de requalificação da EN 104, entre a Rotunda da Independência e a Rotunda da Cêpa. Esta obra faz parte do investimento global de requalificação da rede viária concelhia, que ascende aos 3,8 milhões de euros. Trata-se de uma aposta «estratégica» do executivo liderado por Sérgio Araújo, na melhoria das acessibilidades, na segurança rodoviária e na qualidade de vida das populações.

Nos últimos meses, as condições meteorológicas adversas, com precipitação intensa e prolongada, contribuíram para a degradação acentuada do pavimento naquele troço. Ultrapassado o período de instabilidade climatérica e garantidas as condições técnicas indispensáveis à boa execução da obra, os trabalhos terão início no dia 9 de março, prevendo-se que estejam concluídos durante o mês de junho.

A intervenção vai decorrer em quatro etapas, com reforço da sinalização e implementação de percursos alternativos, procurando reduzir ao máximo os impactos na circulação rodoviária e mitigar eventuais constrangimentos para trofenses e visitantes.

O presidente da Câmara Municipal, Sérgio Araújo, fala de «uma obra estratégica que demonstra o nosso compromisso com a segurança e conforto dos trofenses e de todos os que utilizam a EN104». A reabilitação deste troço, «vital para a região, é um passo decisivo para modernizar a circulação no nosso concelho, garantir a segurança rodoviária e facilitar a mobilidade diária de quem vive, trabalha, estuda ou circula pela Trofa. É também um sinal claro de que continuamos a investir no futuro do nosso território e na valorização da qualidade de vida dos trofenses», acrescenta o autarca.