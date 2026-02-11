Região

Câmara da Trofa convida artistas locais para o Festival Belive

A Câmara Municipal da Trofa convida artistas e projetos musicais do concelho a apresentarem candidaturas para integrar o cartaz do BeLive Trofa 2026, um dos festivais de maior relevância do Norte do país.

As candidaturas estão abertas até 28 de fevereiro, através do endereço de correio eletrónico: juventude@mun-trofa.pt.

O objetivo é valorizar e promover o talento local, de artistas e projetos musicais trofenses, permitindo-lhes subir ao palco do evento e apresentar o seu trabalho ao público no projeto “Sons da Casa”.

As candidaturas deverão incluir obrigatoriamente os seguintes elementos: biografia do artista ou projeto musical, maquete do projeto com um máximo de três temas originais, rider técnico com as necessidades técnicas para atuação ao vivo.

Pentágono Urbano discute criação de Área Metropolitana do Minho

O Conselho Executivo da Associação de Municípios Pentágono Urbano debateu a realização de um estudo técnico sobre a eventual criação de uma área metropolitana (seria a terceira no país). Isto na sequência da integração de Viana do Castelo na associação.

Os municípios do Pentágono Urbano reuniram-se esta terça-feira, dia 10, em Barcelos, sob a presidência do presidente Mário Constantino.

A reunião contou com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Viana do Castelo.

Da ordem de trabalhos, foi analisada e aprovada a retificação do Plano de Atividades e Orçamento para 2026, documento estruturante que enquadra as prioridades estratégicas da associação nas áreas da mobilidade sustentável, inovação, cultura, governação intermunicipal e cooperação internacional. Foram igualmente aprovadas as entidades a convidar para integrar o Comité de Orientação Estratégico, reforçando a ligação entre os municípios, o conhecimento e o tecido produtivo.

O Pentágono Urbano confirma-se como uma plataforma estável de concertação política e estratégica entre os principais centros urbanos do norte de Portugal.

PJ baleada em operação contra pornografia infantil que também passou por Famalicão

Dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) de Braga foram baleados, esta terça-feira de manhã, durante uma busca domiciliária em Paredes, distrito do Porto. A operação, que incluiu ações em Famalicão, tinha como objetivo investigar crimes de exploração sexual de menores, como atos sexuais com adolescentes, prostituição infantil e pornografia de menores.

Segundo a PJ, foram realizadas 10 buscas nos concelhos de Fafe, Famalicão, Porto, Matosinhos, Arouca, Alijó, Aveiro e Paredes. Na moradia em Paredes, um dos inspetores foi surpreendido pelo visado, de 43 anos, e houve confronto físico.

O pai do suspeito, de 77 anos, disparou com uma pistola, atingindo superficialmente um dos inspetores na cabeça e outro no ombro. Apesar dos ferimentos, os agentes conseguiram controlar os dois homens, que foram detidos pelos crimes de coação, resistência e tentativa de homicídio.

Os inspetores receberam primeiros socorros no local e foram levados para o Hospital de Penafiel, sem risco de vida. A PJ sublinha que os agentes não efetuaram qualquer disparo e que a operação prossegue normalmente.

Recusaram-se a fazer o teste do álcool

Este fim de semana, nas cidade de Famalicão, Braga e Barcelos, a PSP deteve quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e 44 anos, pelo crime de desobediência.

No decurso de uma fiscalização, os suspeitos recusaram-se a efetuar o teste do álcool. Foram, depois, notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.

Vinhos: Produtor famalicense VINEVINU distinguido como ‘Revelação do Ano’

O produtor famalicense VINEVINU recebeu o prémio ‘Produtor Revelação do Ano’, atribuído pela Revista de Vinhos, um dos mais importantes reconhecimentos do setor em Portugal.

O projeto nasceu na vindima de 2024, criado por pai e filho, Manuel e Luís Cerdeira, ambos enólogos, com o objetivo de explorar o potencial do Alvarinho na região dos Vinhos Verdes, aliando tradição e inovação.

A distinção foi entregue este fim de semana na gala Os Melhores do Ano 2025, que reuniu cerca de 900 convidados e destacou o melhor do vinho, gastronomia e enoturismo nacionais. A equipa da VINEVINU agradeceu o apoio de parceiros, clientes e amigos e afirmou que o prémio pertence a todos os que acompanham o projeto.

É de referir que o projeto VINEVINU integrou a edição de estreia do festival Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pela Cidade Hoje / Circulo de Cultura Famalicense, no passado mês de novembro.

Homem de 88 anos entra na A28 em contramão: Choque frontal faz três feridos graves

Na madrugada desta sexta-feira, um carro conduzido por um homem de 88 anos circulou em contramão na A28, em Vila do Conde, e provocou um acidente com quatro feridos, três deles graves.

O incidente ocorreu perto do nó de Árvore, por volta das 00h30. A GNR investiga como o veículo entrou na autoestrada no sentido contrário.

O casal, de 88 e 86 anos, ficou em estado grave. O automóvel colidiu frontalmente com outro veículo, conduzido por um homem de 35 anos, também em estado grave, enquanto uma passageira de 35 sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo o Jornal de Notícias, o carro percorreu vários quilómetros em direção ao Porto, na faixa contrária, sem abrandar, apesar de se cruzar com outros veículos e de várias buzinadelas.