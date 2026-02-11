Câmara da Trofa convida artistas locais para o Festival Belive

A Câmara Municipal da Trofa convida artistas e projetos musicais do concelho a apresentarem candidaturas para integrar o cartaz do BeLive Trofa 2026, um dos festivais de maior relevância do Norte do país.

As candidaturas estão abertas até 28 de fevereiro, através do endereço de correio eletrónico: juventude@mun-trofa.pt.

O objetivo é valorizar e promover o talento local, de artistas e projetos musicais trofenses, permitindo-lhes subir ao palco do evento e apresentar o seu trabalho ao público no projeto “Sons da Casa”.

As candidaturas deverão incluir obrigatoriamente os seguintes elementos: biografia do artista ou projeto musical, maquete do projeto com um máximo de três temas originais, rider técnico com as necessidades técnicas para atuação ao vivo.