Câmara da Trofa e ASAS assinam protocolo de cooperação com sessão sobre “Go Offline”

Desde 2014, a Câmara Municipal da Trofa, com a Comissão Europeia e a CCDR-N, implementou 43 projetos que implicaram um investimento municipal de 38 milhões de euros. A comparticipação dos fundos europeus é no valor de 19,5 milhões.

De acordo com o relatório publicado pela CCDR-Norte, “Portugal 2020 na Região Norte: operações da esfera municipal e abordagens territoriais integradas”, o concelho da Trofa foi o que registou maior crescimento relativo de fundos aprovados em operações da esfera municipal apoiadas pela Política de Coesão (superior a 40%), sendo que em termos absolutos foi dos concelhos que registou maior crescimento (acréscimo acima dos 4 milhões).

O investimento, tendo em vista o desenvolvimento do concelho, assentou em sete áreas de atuação: Animais, Ambiente, Património Cultural, Transição Digital, Reabilitação Urbana, Mobilidade Sustentável e Educação.

No dia diz respeito ao bem-estar animal está o CROA da Trofa, com um investimento de um milhão de euros e 196 mil euros de comparticipação.

O ambiente teve sete projetos, com destaque para a Recuperação e Valorização da Bacia Hidrográfica do Ave, num investimento total de 1,6 milhões de euros e uma comparticipação de 1,2 milhões de euros.

Entre outros projetos ligados à educação, está a requalificação e modernização das instalações da Escola Básica Professor Napoleão Sousa Marques. Direcionado para as pessoas, está o Trofa +, um projeto pensado para criar um ambiente de aprendizagem inovador, adaptável ao aluno, dinâmico e interativo.

Com um investimento total de 9,6 milhões euros, aplicado em 6 candidaturas, foram criadas ciclovias no concelho, melhorando a utilização de modos de locomoção saudáveis e sustentáveis.

Uma das áreas com maior investimento foi a da reabilitação urbana, já que a autarquia trofense investiu mais de 20 milhões de euros, com comparticipação de 7,2 milhões, em cinco projetos estruturais, com especial destaque para a construção dos Paços do Concelho, da Praça do Município e requalificação da antiga Estação Ferroviária da Trofa.

Ao nível do património cultural, estão duas operações aprovadas, Castro de Alvarelhos e Arte Sacra do Coronado, com um investimento total de 514.117,34€, investimento elegível de 507.210,89€ e fundo de 431.129,24€.