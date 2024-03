Câmara da Trofa faz balanço do primeiro ano do Serviço de Acompanhamento Social

Ao final da tarde desta terça-feira, a Câmara Municipal vai celebrar protocolos com 20 associações desportivas. O apoio municipal, no valor de 223 mil euros, será aplicado no desenvolvimento do plano de atividades e formação desportiva na presente época desportiva.

A assinatura decorre nos Paços do Concelho, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.