Câmara da Trofa leva 400 seniores à praia

Durante a manhã do dia 3 de julho, o Município da Trofa organiza o segundo Fórum do Movimento Associativo Desportivo, no auditório Fórum Trofa XXI.

Desafios, propostas de desenvolvimento futuro e diferentes perspetivas sobre a atividade desportiva de clubes e associações são os objetivos deste encontro que, para além dos objetivos traçados pela Câmara Municipal, será um momento de análise da conjuntura atual do fenómeno desportivo, troca de conhecimentos e experiências e construção de sinergias de participação para mais e melhor desporto neste concelho.

A sessão de abertura está marcada para as 9h30, com o vereador do Desporto, Sérgio Araújo, prosseguindo com a apresentação da “Carta Desportiva” por Sérgio Matos, Escola Superior Desporto e Lazer do Instituo Politécnico de Viana do Castelo. O segundo tema está a cargo de Sara Santos, CreativeLab, com a “Criatividade no Desporto”. “Desporto como projeto de inclusão social” será a temática apresentada pela Escolinha de Rugby da Trofa.

A encerrar o Fórum, haverá espaço para uma tertúlia com os participantes sobre o projeto conjunto de desenvolvimento desportivo no concelho trofense, debate aberto à participação das associações desportivas.