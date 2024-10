Câmara da Trofa mantém aposta na Educação Ambiental Escolar

O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, esteve, esta segunda feira, no IPCA, em Barcelos, no chamado “Dia i”, perante mais de 2300 novos estudantes dos cursos de licenciatura e dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).

Numa referência ao percurso do IPCA, disse aos alunos «que entraram numa instituição muito especial, com um corpo docente muito qualificado. O IPCA foi o politécnico com maior procura em 1ª opção a nível nacional e um dos mais procurados em todo o ensino superior», sublinhou.

Um elogio que para a presidente do IPCA, Maria José Fernandes, tem como uma das causas a integração dos alunos. «Aos estudantes que agora iniciam o seu percurso académico dizemos: aqui terão um ensino inovador, assente em projetos práticos, que estimula o pensamento crítico e reflexivo e centrado no estudante, que vos tornará pessoas únicas, ousadas, criativas, reflexivas e comprometidas», frisou.

A qualidade das instalações foi, também, destacada e recordado que ainda recentemente foram inauguradas a Escola Superior de Design e as instalações do LISA/Polo do IPCA em Esposende.

Dos projetos em curso, a presidente do IPCA destacou a construção da nova Escola Superior de Hotelaria e Turismo – Escola Hotel – em Guimarães e o Complexo B-CRIC no Campus, que vai incluir um edifício destinado à investigação, à valorização e transferência de conhecimento; uma residência de estudantes e um auditório com 500 lugares, cuja inauguração se prevê para julho de 2025. Até ao final deste ano, a presidente do IPCA adiantou que se prevê, ainda, o arranque da empreitada para um novo edifício destinado à inovação pedagógica e para a construção de um espaço desportivo, no Campus.

Nesta cerimónia esteve também o presidente do município de Barcelos, Mário Constantino Lopes, e o vereador da Educação de Famalicão, Augusto Lima. Recorde-se que o IPCA ministra cursos no complexo de Vale S. Cosme.