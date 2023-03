Câmara da Trofa organiza 1.º Fórum da Juventude

Está de regresso mais uma edição do Festival de Teatro da Trofa que conta com a participação do TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, Alva- Associação Artes e Palco e do Grupo de Teatro Amador do Coronado. No dia 17 de março, o salão paroquial de Alvarelhos, recebe, a partir das 21h30, “Os melhores Sketches”, coletânea protagonizada pelos grupos de teatro do concelho da Trofa, TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, Alva – Associação Artes e Palco e do Grupo de Teatro Amador do Coronado. O espetáculo será replicado na freguesia do Muro, no salão paroquial, pelas 21h30, do dia 24 de março. No dia seguinte, 25 de março, pelas 21h30, será a vez do salão paroquial de S. Mamede do Coronado receber “Os melhores sketches”.

No domingo, 26 de março, haverá matiné, no salão polivalente dos Bombeiros Voluntários da Trofa, pelas 16 horas, com a peça “Quando ela é ele” da autoria da Ali’Arte – Associação Cultural.

O festival termina com a comemoração do Dia Mundial do Teatro, 27 de março, com a peça “A Cigarra e a Formiga”, pela Protagoniza Magia Associação Cultural, no salão paroquial de Alvarelhos, direcionada para as escolas do 1º ciclo do concelho, com duas sessões de manhã e duas sessões à tarde.

Todos espetáculos são de acesso gratuito, com obrigatoriedade de levantamento do bilhete/convite. Os interessados poderão levantar os bilhetes para as respetivas peças de teatro no polo de Alvarelhos da Junta de Freguesia de Alvarelhos e Guidões, na Junta de Freguesia do Muro, no polo do Coronado da Câmara Municipal da Trofa, na Casa da Cultura e na Antiga Estação Ferroviária da Trofa.