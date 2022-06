Câmara da Trofa organiza visita guiada ao património religioso do Coronado

O Município da Trofa organizada, a 3 de julho, entre as 9 e as 12h30, mais uma visita ao Património Religioso do Coronado, sob a orientação do especialista em história da arte, José Manuel Tedim, filho, neto e sobrinho de Santeiros.

Os interessados devem inscrever-se até esta quinta-feira, pelo e-mail: patrimoniocultural@mun-trofa.pt ou pelo telefone 252 409 290.

Esta caminhada começa no Largo do Divino Espírito Santo e terá um percurso de cerca de 3,6km com passagens pela Igreja de São Mamede do Coronado, seguido de visita à Capela de Santa Eulália, passando pela Igreja de São Romão do Coronado e terminando na Capela do Divino Espírito Santo.

A Freguesia de São Mamede do Coronado e a história do território trofense é marcada por oficinas de produção de arte sacra onde os santeiros esculpem e pintam imagens religiosas. Esta visita pretende divulgar o património cultural, material e imaterial, associado ao saber-fazer dos Santeiros do Vale do Coronado, dando ao conhecer os artistas, técnicas e histórias de vida associadas ao ofício, projetado internacionalmente por José Ferreira Thedim, autor da imagem de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições, do Santuário de Fátima, criada em 1920.

De recordar que esta arte sacra foi reconhecida como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa e está em curso o processo para iniciar o dossier de candidatura deste ofício a Património Imaterial da Humanidade.