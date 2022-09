Câmara da Trofa organiza visita guiada às Oficinas de Arte Sacra

Depois do sucesso das visitas realizadas em abril e julho, a Câmara Municipal da Trofa organiza mais uma visita guiada às Oficinas de Arte Sacra de São Mamede do Coronado, no próximo domingo, dia 25 de setembro, entre as 9h30 às 12h30.

O ponto de encontro é no Largo da Igreja Paroquial de São Mamede do Coronado. A participação é gratuita e os interessados devem efetuar inscrição até esta quinta-feira (22 de setembro), pelo e-mail: patrimoniocultural@mun-trofa.pt ou contacto telefónico: 252 409 290.

A existência de santeiros no território de São Mamede do Coronado, remonta, pelo menos, desde o século XIX, mas é a partir de 1920, que os Santeiros de São Mamede do Coronado ganham projeção, com a criação da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, por José Ferreira Thedim. Desde então, este saber-fazer que nasceu nas oficinas de São Mamede, levou a imaginária religiosa destes artesãos herdeiros de uma técnica ancestral, aos quatro cantos do mundo. Hoje, a escultura de Nossa Senhora, que nasceu na oficina de José Ferrera Thedim, no lugar de Fontes, continua a levar milhões de crentes ao Santuário de Fátima.

A Câmara Municipal da Trofa, reconhecendo a importância deste património cultural de excecional valor, tem definido, um conjunto de estratégias para a sua salvaguarda e valorização. Para além de estar a implementar, em articulação com o IEFP, um curso profissional de escultura e pintura de arte sacra que assegure o ensino do ofício, estuda, publica e expõe sobre o tema. Adquiriu e conserva os espólios da oficina de José Ferreira Thedim e da oficina de Avelino Moreira Vinhas para futura musealização e, em 2020, venceu o programa televisivo das “7 Maravilhas da Cultura Popular” da RTP, projetando os Santeiros de São Mamede do Coronado.

Neste momento, o Município trofense prepara a candidatura da arte dos Santeiros de são Mamede do Coronado a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.