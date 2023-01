Câmara de Famalicão aciona seguro de responsabilidade civil em queda de árvore na vila de Joane

As festas a S. Sebastião, na freguesia de Gondifelos, apresentam como figuras de cartaz o comediante João Seabra e o cantor Quim Barreiros. Ambos atuam na noite do próximo sábado. Neste mesmo dia, às 19h15, há novena e eucaristia em honra de S. Sebastião; às 21h15, atua João Seabra e, uma hora depois, sobe ao palco Quim Barreiros e a sua banda. O dia encerra com uma sessão de fogo de artifício.

No domingo, às 10h30, celebra-se missa em honra do Mártir S. Sebastião e, de tarde, às 15 horas, há Terço, sermão e procissão, com a presença da fanfarra dos escuteiros. Às 16h30, atuam os grupos M. Projet e Bombos com Vida.