Câmara de Famalicão alerta para as podas de árvores durante as próximas três semanas

A Câmara Municipal vai iniciar, na próxima segunda-feira, 25 de maio, trabalhos de poda das árvores localizadas no separador central da Avenida 25 de Abril.

A intervenção arranca junto ao cruzamento com a Rua Adriano Pinto Basto e seguirá em direção ao Parque 1.º de Maio. Os trabalhos decorrem entre as 9h00 e as 17h30, podendo prolongar-se ao longo de todos os dias da semana.

A autarquia prevê que a intervenção tenha uma duração de cerca de três semanas, alertando para possíveis constrangimentos na circulação rodoviária e condicionamentos nas zonas de estacionamento adjacentes à avenida.