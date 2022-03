Câmara de Famalicão aposta na igualdade e não discriminação

O décimo encontro de antigos alunos, professores, funcionários e amigos do Externato Delfim Ferreira, de Riba de Ave, acontece a 2 de abril, em Vizela.

Organizado pela Associação de Antigos Alunos do Externato Delfim Ferreira (AAEDF) e no ano em que o antigo estabelecimento de ensino assinala 60 anos da sua fundação, os organizadores acreditam que o encontro será uma bela demonstração de que o Colégio mantém vivo o seu património educativo.

O programa terá início às 11H30 no cemitério de Lordelo, com a colocação de uma coroa de flores no jazigo do fundador, Aurélio Fernando, comendador da Instrução Pública, seguindo-se um almoço de confraternização no Hotel Bienestar Termas de Vizela. Terminará às 18H00 com a habitual missa na igreja de Riba de Ave.

As inscrições estão abertas até 30 de março. Para mais informações e detalhes poderá ser consultado o site da AAAEDF (www.aaaedf.pt), a rede social Facebook ou através do o e-mail jcarlospereira1@gmail.com.