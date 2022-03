Este ano, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a realizar o maior investimento de sempre no apoio aos estudantes universitários. A autarquia vai entregar 401 bolsas de estudo aos alunos famalicenses, o que se traduz num valor financeiro municipal de cerca de 243 mil euros. O município vai aumentar o montante da bolsa de estudo e o número de famílias beneficiadas pelos apoios.

A entrega das bolsas de estudo realiza-se este sábado, pelas 14h30, na Casa das Artes de Famalicão, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos.

No ano letivo 2021/2022, foram atribuídos apoios que variam entre os 500 e os 1100 euros: 219 jovens beneficiam do apoio de 500 euros, dois alunos contam com 700 euros e 55 alunos com 750 euros; 20 estudantes recebem 850 euros, três uma ajuda de 950 euros. Já 19 jovens recebem 1000 euros e seis foram contemplados com 1100 euros.

A autarquia entrega bolsas de estudo a estudantes famalicenses, que frequentam o ensino superior, há mais de dez anos, através do Pelouro da Juventude.