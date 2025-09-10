Câmara de Famalicão estuda construção de casas de banho no Parque de Sinçães

A Câmara Municipal de Famalicão está a avaliar a construção de casas de banho públicas no Parque de Sinçães, um dos espaços verdes mais frequentados da cidade. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo presidente da autarquia, Mário Passos, durante a cerimónia de consignação da obra que vai dotar o parque de um novo Parque Fitness e de Street-Workout.

Segundo o autarca, a criação de sanitários é uma necessidade identificada pela população e reconhecida pela Câmara Municipal, estando já em análise a melhor forma de responder a essa carência.

O novo Parque Fitness e de Street-Workout, cuja construção arrancou esta quarta-feira, representa um investimento municipal de cerca de 160 mil euros e inclui equipamentos de exercício, mobiliário urbano e pavimentos adequados à prática desportiva.