A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão inicia esta quarta-feira, 12 de agosto, uma intervenção de reabilitação da rede de drenagem de águas residuais na Avenida de França, numa empreitada que representa um investimento de cerca de 120 mil euros.

Os trabalhos decorrem até 24 de agosto, entre o cruzamento com a Rua da Liberdade e a Rotunda do Lions Clube, e vão obrigar a alguns condicionamentos na circulação automóvel, incluindo cortes de trânsito em determinados períodos.

A intervenção será realizada através da técnica CIPP, um método não destrutivo que permite reabilitar as tubagens sem abertura de valas, reduzindo o impacto no trânsito e no comércio.

Entre 12 e 14 de agosto, será cortado o sentido da Avenida de França entre a Rotunda dos Pinheiros e a Avenida 25 de Abril. De 18 a 20 de agosto, haverá condicionamentos junto à Rotunda dos Pinheiros e, entre 21 e 24 de agosto, será cortada a via da esquerda no sentido norte-sul, junto ao Pavilhão Municipal.

O transporte público manterá o serviço, embora com alterações de rotas e paragens. As informações podem ser consultadas no site da MobiAve.

A autarquia apela aos automobilistas para que respeitem a sinalização e os desvios definidos. Os acessos a veículos de emergência estarão sempre garantidos.

A intervenção dá continuidade à obra semelhante realizada recentemente na Avenida Marechal Humberto Delgado, concluída esta terça-feira.