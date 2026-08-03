A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promoveu, em parceria com a Associação Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, a ação de formação “Necessidades Educativas Específicas: Colaborar para Incluir”, destinada a assistentes operacionais dos sete agrupamentos de escolas públicas do concelho.

A iniciativa reuniu cerca de 30 participantes e decorreu nos dias 30 e 31 de julho, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco. A formação, orientada pela psicóloga Charlotte Coelho, teve a duração de 12 horas e pretendeu reforçar as competências dos profissionais que acompanham crianças e jovens com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão.

Durante o ano letivo 2025/2026, cerca de 60 assistentes operacionais receberam esta formação, no âmbito da estratégia do município para garantir uma resposta mais qualificada às necessidades dos alunos e promover uma escola cada vez mais inclusiva.

Entretanto, terminou a iniciativa Férias de Verão Inclusivas, que decorreu entre 15 de junho e 29 de julho e envolveu perto de 60 crianças e jovens com necessidades específicas das escolas públicas de Famalicão. A atividade contou com o apoio de assistentes operacionais dos sete agrupamentos de escolas do concelho.

Promovida pelo Município de Famalicão, através da Equipa Multidisciplinar da Educação, e cofinanciada pelo Norte 2030, no âmbito do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar (PIPSE), a iniciativa regressa na primeira quinzena de setembro para apoiar as famílias destas crianças e jovens, numa fase que coincide com o regresso dos pais ao trabalho e antecede o início oficial do ano letivo.