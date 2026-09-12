A Rua João Faria dos Guimarães vai estar condicionada ao trânsito automóvel entre 14 de setembro e 3 de outubro, devido a trabalhos de reabilitação do pavimento.

Durante a empreitada, a circulação pedonal e o acesso aos estabelecimentos comerciais vão manter-se assegurados.

Para facilitar o abastecimento das lojas, será criada uma zona temporária de cargas e descargas no Parque de Estacionamento D. Maria II, junto à rampa de acesso à rua. O espaço estará devidamente assinalado e contará com o apoio da Polícia Municipal.

Como alternativa, o acesso ao topo norte da Alameda D. Maria II será feito pela Rua Vasconcelos e Castro, sem alterações aos horários de circulação em vigor.