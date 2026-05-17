Sociedade

Câmara de Famalicão realiza manutenção urgente no túnel da Av. Marechal Humberto Delgado

A circulação no túnel da Avenida Marechal Humberto Delgado, em Vila Nova de Famalicão, vai estar temporariamente condicionada amanhã, segunda-feira, 18 de maio, devido a uma intervenção urgente no sistema de bombagem de águas pluviais.

Segundo a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, os trabalhos de manutenção corretiva obrigam à interrupção do trânsito no sentido Sul-Norte do túnel, a partir das 10h00, durante cerca de 30 minutos.

O local estará devidamente sinalizado e contará com o acompanhamento da Polícia Municipal para orientação do trânsito.

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Cores do arco-íris nos Paços do Concelho de Famalicão contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala hoje o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia com a iluminação dos Paços do Concelho com as cores do arco-íris.

A iniciativa surge no âmbito da celebração da data, assinalada anualmente a 17 de maio, e pretende reforçar o compromisso da autarquia com a promoção dos Direitos Humanos, da igualdade e da inclusão.

Governo faz ajustes no preço dos combustíveis alterando o valor do imposto (ISP)

O Governo vai atualizar o desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), reduzindo-o no gasóleo e aumentando-o na gasolina, em linha com as previsões para a próxima semana.

Assim, o desconto baixa 0,027 cêntimos por litro no gasóleo e sobe 0,745 cêntimos na gasolina sem chumbo.

Com esta alteração, o gasóleo passa a ter um desconto de 60,51 euros por 1.000 litros e a gasolina de 57,25 euros por 1.000 litros.

A medida acompanha as previsões de descida no gasóleo e subida na gasolina, segundo o ACP, e resulta da evolução dos preços do petróleo em contexto de instabilidade geopolítica.

Governo quer usar Inteligência Artificial no combate aos incêndios

Em Figueira de Castelo Rodrigo, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, defendeu o uso da Inteligência Artificial no combate aos incêndios.

Segundo o governante, esta tecnologia pode ajudar a analisar dados e a prever cenários, tornando a resposta mais rápida e eficaz no terreno.

A ideia foi defendida durante a apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da região das Beiras e Serra da Estrela.

Rui Rocha destacou também a importância da limpeza de terrenos e admitiu que o prazo pode vir a ser prolongado este ano.

O responsável deixou ainda o alerta de que o verão será exigente, mas garantiu que o dispositivo está reforçado e preparado para os próximos meses.

Salário médio subiu para 1611 euros

Os salários em Portugal continuam a subir. No primeiro trimestre deste ano, a remuneração bruta mensal média por trabalhador fixou-se nos 1611 euros, o que representa um aumento de 5% em comparação com o mesmo período de 2025. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com o INE, descontando o impacto da inflação, a subida real dos salários foi de 2,7%. A remuneração regular atingiu os 1.428 euros e a remuneração base os 1.335 euros, ambas com uma subida homóloga de 5,1%.

Os dados dizem respeito a cerca de 4,8 milhões de postos de trabalho, um valor superior em 1,9% face ao ano passado. O setor da agricultura, floresta e pesca foi o que registou a maior subida salarial, seguido das empresas de alta tecnologia industrial e das empresas privadas.

Jovem de 19 anos detido em Famalicão por conduzir sem carta

Um jovem de 19 anos foi detido, esta quinta-feira, dia 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por conduzir sem carta.

A detenção aconteceu durante uma fiscalização na cidade.

O jovem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem detido por conduzir depois de acidente sob efeito do álcool

Um homem de 44 anos foi detido esta quinta-feira, 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por desobediência qualificada.

A detenção aconteceu durante uma ação de policiamento preventivo. O homem estava proibido de conduzir depois de ter tido um acidente de viação enquanto conduzia sob o efeito do álcool.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, adianta a PSP em comunicado.