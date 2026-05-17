Câmara de Famalicão realiza manutenção urgente no túnel da Av. Marechal Humberto Delgado

A circulação no túnel da Avenida Marechal Humberto Delgado, em Vila Nova de Famalicão, vai estar temporariamente condicionada amanhã, segunda-feira, 18 de maio, devido a uma intervenção urgente no sistema de bombagem de águas pluviais.

Segundo a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, os trabalhos de manutenção corretiva obrigam à interrupção do trânsito no sentido Sul-Norte do túnel, a partir das 10h00, durante cerca de 30 minutos.

O local estará devidamente sinalizado e contará com o acompanhamento da Polícia Municipal para orientação do trânsito.