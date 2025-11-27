Câmara de Lousada barra acessos a prostitutas: Há mulheres famalicenses a “trabalhar” nos locais

A operação da Câmara de Lousada para travar a prostituição no concelho continua a revelar novos dados sobre a origem das mulheres que ali trabalham.

Sabe-se agora que, segundo informações reveladas pelo Correio da Manhã, entre as profissionais do sexo que frequentam aqueles espaços estão várias famalicenses.

As ações em curso fazem parte de uma estratégia da autarquia de Lousada, que tem colocado blocos de betão nos acessos a zonas usadas para prostituição e mantido contacto direto com as trabalhadoras para recolher informação e encaminhar situações de vulnerabilidade.