Concelho, Sociedade

Câmara de Lousada barra acessos a prostitutas: Há mulheres famalicenses a “trabalhar” nos locais

A operação da Câmara de Lousada para travar a prostituição no concelho continua a revelar novos dados sobre a origem das mulheres que ali trabalham.

Sabe-se agora que, segundo informações reveladas pelo Correio da Manhã, entre as profissionais do sexo que frequentam aqueles espaços estão várias famalicenses.

As ações em curso fazem parte de uma estratégia da autarquia de Lousada, que tem colocado blocos de betão nos acessos a zonas usadas para prostituição e mantido contacto direto com as trabalhadoras para recolher informação e encaminhar situações de vulnerabilidade.

Deixe um comentário

Famalicão: Homem atropelado em Vale S.Cosme

Um homem, com cerca de 60 anos, foi, ao final da tarde desta quinta-feira, atropelado por um carro, em Vale São Cosme, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h45 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Simon Elisor confia nas qualidades do plantel para vencer o Moreirense (c/vídeo)

O avançado do FC Famalicão fez a antevisão ao jogo deste sábado, em casa do Moreirense. Simon Elisor analisa o adversário como “competitivo como nós”, mas “temos a confiança do nosso grupo e da qualidade também. Temos a certeza que vamos conseguir um bom resultado”.

Elisor concentra-se mais na equipa famalicense, “um bloco compacto, com uma boa defesa e ataque”.

A nível pessoal, o avançado confessa que gostaria de ter marcado mais golos porque “trabalhei muito para os conseguir ” e sente que os companheiros e equipa técnica confiam no seu valor. No mais, refere que vir para o Famalicão “foi a minha melhor opção. Não me arrependo de nada”, garante Simon Elisor que se sente bem integrado no clube que “tem boas condições”.

Famalicão: Moto Clube de Nine realiza magusto este sábado

Este sábado o Moto Clube de Nine vai realizar um magusto, a partir das 15h00, na sede do clube. A entrada é livre e as castanhas assadas são oferta.

Haverá ainda porco no espeto, caldo verde, jogos tradicionais e sorteio de prémios numa tarde com animação garantida.

Famalicão: Sábado é dia de Taça para Riba d´Ave e FAC

No próximo sábado jogam-se os 32 avos de final da Taça de Portugal. Às 17 horas, o Riba d´Ave visita o HC Penafiel e, uma hora depois, o FAC inicia o seu jogo contra o GD Estreito, em Câmara de Lobos, na Ilha Madeira.
Os adversários das equipas famalicenses competem na 3.ª divisão nacional.

Famalicão: O Pai Natal chega a Vermoim na tarde do dia 14 de dezembro

Nos dias 13 e 14 de dezembro, no adro da capela, vai funcionar o Mercadinho de Natal de Vermoim. A iniciativa é da Junta de Freguesia que promete novidades e muita animação.

Na tarde do dia 14 está prevista a chegada do Pai Natal que trará consigo várias surpresas.

No Mercadinho de Natal pode desfrutar de um carrossel, uma montanha russa, um comboio e um animal track.

Famalicão: Universidade do Minho vai reforçar presença em Famalicão

A Universidade do Minho está interessada em reforçar presença na Famalicão In Hub, em Vale S. Cosme, onde já tem 13 laboratórios de investigação e inovação (cinco unidades científicas e três spin-offs) e mais de 50 colaboradores. Mas tem capacidade para duplicar a presença.

Recentemente, o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, e o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, visitaram as instalações. Integraram a comitiva, ainda, o pró-reitor Guilherme Pereira e Augusto Lima, que tem a pelouro da Ciência e Tecnologia.

A visita teve ainda como intenção conhecer os vários espaços, os equipamentos instalados, os investigadores e os projetos em curso. Serviu também para conhecer as parcerias estabelecidas com empresas e organizações nacionais e internacionais, bem como as perspetivas de trabalho conjunto.