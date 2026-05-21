Câmaras de Famalicão, Trofa, Santo Tirso e Vila do Conde unidas na proteção do Rio Ave

Os quatro municípios vão reunir, a 28 de maio, nos Paços do Concelho da Trofa, com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para definir uma estratégia intermunicipal para a reabilitação e valorização ambiental do rio Ave.

A reunião terá como principal foco a proliferação do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), espécie invasora que tem afetado o ecossistema fluvial, comprometendo a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e a utilização sustentável do rio.

A sessão de trabalho permitirá efetuar um diagnóstico da situação, avaliar estratégias para a remoção e controlo da espécie invasora, reforçar a articulação institucional entre os municípios e a APA e identificar eventuais linhas de financiamento que permitam intervenções estruturadas e sustentáveis.

Esta iniciativa assume um carácter inédito, reunindo pela primeira vez os quatro municípios atravessados pelo rio Ave numa ação conjunta de cooperação institucional orientada para a recuperação ambiental e valorização deste importante recurso natural.

Com esta iniciativa, os municípios reforçam o compromisso com a sustentabilidade ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a valorização ecológica e paisagística do rio Ave, promovendo uma abordagem integrada e de longo prazo para a reabilitação deste relevante corredor ambiental da região.