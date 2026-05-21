Concelho, Região

Câmaras de Famalicão, Trofa, Santo Tirso e Vila do Conde unidas na proteção do Rio Ave

Os quatro municípios vão reunir, a 28 de maio, nos Paços do Concelho da Trofa, com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para definir uma estratégia intermunicipal para a reabilitação e valorização ambiental do rio Ave.

A reunião terá como principal foco a proliferação do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), espécie invasora que tem afetado o ecossistema fluvial, comprometendo a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e a utilização sustentável do rio.

A sessão de trabalho permitirá efetuar um diagnóstico da situação, avaliar estratégias para a remoção e controlo da espécie invasora, reforçar a articulação institucional entre os municípios e a APA e identificar eventuais linhas de financiamento que permitam intervenções estruturadas e sustentáveis.

Esta iniciativa assume um carácter inédito, reunindo pela primeira vez os quatro municípios atravessados pelo rio Ave numa ação conjunta de cooperação institucional orientada para a recuperação ambiental e valorização deste importante recurso natural.

Com esta iniciativa, os municípios reforçam o compromisso com a sustentabilidade ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a valorização ecológica e paisagística do rio Ave, promovendo uma abordagem integrada e de longo prazo para a reabilitação deste relevante corredor ambiental da região.

Deixe um comentário

Associação de Pais apela ao respeito e à calma após episódio de violência escolar na Júlio Brandão

A Associação de Pais da Escola Básica Júlio Brandão manifestou “elevada preocupação” perante o caso de agressões a envolver alunos do 5.º ano, tornado público esta segunda-feira pela Cidade Hoje.

Em comunicado, a associação considera que os acontecimentos “merecem a reflexão séria e responsável de toda a comunidade educativa”, reconhecido que o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco “tem atuado de acordo com os procedimentos legalmente previstos”, procurando garantir “uma resposta educativa, disciplinar e humana perante uma situação particularmente sensível”.

A mensagem, partilhada nas redes sociais, termina com um apelo “à serenidade de todos”, ao “respeito absoluto pela privacidade dos menores envolvidos” e à responsabilidade na divulgação de informações ou imagens nas redes sociais, lembrando que “nenhuma situação de violência pode ser relativizada ou ignorada”.

Governo vai dar descontos a quem entregar eletrodomésticos antigos

A partir de 1 de dezembro, os consumidores vão poder trocar eletrodomésticos antigos por descontos na compra de novos equipamentos. A medida faz parte do novo Sistema de Incentivo Económico Direto (SIED), criado pelo Governo para aumentar a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos.

O apoio abrange frigoríficos, arcas congeladoras, aparelhos de ar condicionado e televisores. O valor do desconto pode chegar aos 35 euros, dependendo do equipamento entregue.

O desconto será aplicado na compra de um novo aparelho, mediante a entrega do antigo numa loja aderente. O objetivo é evitar que estes equipamentos acabem no mercado paralelo e garantir o correto tratamento dos resíduos.

Nos primeiros dois anos, o sistema será financiado pelo Fundo Ambiental. Depois disso, os custos passam a ser suportados pelos produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Famalicão: Fin van Breemen é o eleito para suceder a Justin De Haas

O FC Famalicão, já prepara a próxima época, e tem no defesa central, que atua no Basileia, curiosamente também neerlandês, um dos alvos para substituir De Haas, no centro da defesa.

Segundo A Bola, o acordo está fechado, quer com o clube suíço, quer com o jogador, estando reservado um contrato de longa duração. O negócio deverá custar aos cofres dos famalicenses uma verba inferior a 1 milhão de euros, podendo ser oficializado nos próximos dias.

O central, que fez formação no ADO Den Haag, já foi chamado à seleção sub-21 dos Países Baixos, pela qual realizou seis jogos. O jogador tem ainda a curiosidade de ser esquerdino, tal como De Haas.

Ao serviço do Basileia, conquistou o campeonato e a taça na época 2024/2025. Esta temporada, somou apenas um jogo, pelo emblema suíço, devido a uma lesão grave no joelho, que o afastou dos relvados, no total das 3 épocas, cumpriu 51 jogos, onde fez 3 golos e 3 assistências.

Van Breemen terá uma tarefa muito difícil: substituir Justin de Haas, não só por ser um dos capitães de equipa, mas também pelo impacto que tinha dentro de campo, quer no plano defensivo, quer no ofensivo, onde registou seis golos esta temporada, sendo um dos melhores marcadores da equipa, a par de Sorriso.

Em recentes declarações, Justin De Haas referiu que gostou muito de estar no FC Famalicão. «É um clube muito profissional, com ótimas condições, bons jogadores e uma boa equipa técnica».

Justin De Haas vai rumar ao Valência, deixando os famalicenses a custo zero.

Tiago Torres

 

Famalicão: Concurso para contratação de 37 médicos especialistas termina a 25 de maio

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave tem aberto, até 25 de maio, o procedimento concursal para recrutar 37 médicos para 20 especialidades hospitalares, designadamente Medicina Interna, Cirurgia Geral, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia, Pneumologia, Radiologia e Oftalmologia.

Os médicos especialistas são para Anestesiologia – 2; Cardiologia – 2; Cirurgia geral – 3; Doenças infeciosas – 1; Gastrenterologia – 1; Ginecologia/obstetrícia – 2; Imuno-hemoterapia – 1; Medicina do Trabalho – 1; Medicina física e de reabilitação – 2; Medicina interna – 5; Neurologia – 1; Oftalmologia – 2; Ortopedia – 2; Otorrinolaringologia – 2; Patologia clínica – 1; Pediatria – 2; Pneumologia – 2; Psiquiatria – 1; Psiquiatria da infância e da adolescência – 1; Radiologia – 2 (dois) postos de trabalho.

A contratação futura destes médicos é, segundo a ULSMAve, «um reforço da capacidade de resposta, o maior das últimas décadas, que permitirá melhorar a resposta assistencial, aumentar a eficiência dos serviços e contribuir para a redução dos tempos de espera”.

Recorda-se que a ULSMAve tem como área de influência os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.

 

 

Famalicão: AE Camilo Castelo Branco acolhe projeto “Learning to Change the World in Famalicão”

Vila Nova de Famalicão acolheu o projeto Erasmus + “Learning to Change the World in Famalicão”, de 12 a 15 de maio, que contou com a presença de dez alunos do 1º ciclo CEIP Alba Plata de Espanha e 36 alunos do 4º ano do Clube Europeu da Escola Básica Luís de Camões, que integra o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco.

Ao longo da semana foram desenvolvidas diversas atividades e oficinas em áreas como o meio digital, o ambiente, a cultura, a ciência e linguística, que decorreram em vários estabelecimentos escolares do concelho.

Fora da escola, destaque para a atividade de limpeza na praia da Azurara, a visita à Nau Quinhentista, em Vila do Conde, o passeio cultural pela cidade de Braga e a observação de estrelas no Parque da Devesa, em Famalicão.

De forma simbólica, a cerimónia de encerramento incluiu a plantação de uma oliveira na Escola Secundária Camilo Castelo Branco e a entrega de diplomas.

Famalicão: Dia Mundial da Criança assinalado pelo projeto “Mãos que Cuidam”

O Projeto “Mãos que Cuidam”, da LIPAC, (Rua Nuno Simões nº 103 loja 3, Calendário), assinala o Dia Mundial da Criança, com atividades focadas no bem-estar infantil e no apoio às famílias.

Desde logo, dizem que assinalar o Dia Mundial da Criança «é recordar que todas as crianças têm direito ao bem-estar, à proteção, à educação e a crescer em ambientes emocionalmente seguros e saudáveis».

O projeto Mãos que Cuidam, recentemente distinguido com o Prémio Infância 2025 da Fundação “la Caixa”, do BPI, continua a desenvolver um conjunto de respostas no concelho de Vila Nova de Famalicão. E, no dia 30 de maio promoverá mais uma sessão de bem-estar infantil para crianças dos 6 aos 10 anos, através de uma aula de Artes Circenses. A iniciativa decorrerá no Festival Geração em Ação, promovido pela Didáxis.

Em suma, inspirados na filosofia Montessori, «deixamos um apelo das crianças a toda a comunidade, pais, famílias, cuidadores, professores e educadores. Enquanto profissionais, acreditamos que tudo aquilo que uma criança mais precisa é de alguém que acredite verdadeiramente nela. É isso que procuramos fazer diariamente através do nosso trabalho».