Camião arde na estrada Braga – Barcelos

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) levantou o desaconselhamento a banhos nas praias de Matosinhos, mantendo agora um controlo “regular e atento”.

As praias de Matosinhos foram libertadas no sábado de manhã, depois de as análises à qualidade da água terem revelado bons resultados. A APA informou que as análises foram realizadas na sexta-feira e que a qualidade da água estava dentro dos padrões aceitáveis.

O desaconselhamento a banhos nas praias de Matosinhos foi emitido na quarta-feira, depois de a APA ter detetado níveis elevados de bactérias nas águas. A APA suspeita que a contaminação pode ter sido causada por uma avaria na estação elevatória de Vila Chã, em Vila do Conde.