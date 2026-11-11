Na manhã desta quarta-feira, um camião que circulava na A3 sofreu um despiste e ficou caído sobre o separador central, na zona de São Romão do Coronado, na Trofa. O trânsito está condicionado nos dois sentidos.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, os Bombeiros de Ermesinde, a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Famalicão para dar assistência ao condutor do camião que se encontrava encarcerado.

O homem foi transportado para o hospital de Famalicão.

Imagem: os Vigias na Estrada