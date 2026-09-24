A Câmara Municipal da Trofa organiza a 27 de setembro, uma Caminhada Comentada pelo Património, num percurso entre a antiga estação da Trofa e o Castro de Alvarelhos, com aproximadamente 13 quilómetros, dificuldade moderada e duração previsível de quatro horas.

Desta forma, será assinalada a edição 2026 das Jornadas Europeias do Património, subordinadas ao tema “Reviver, resistir, reinventar”, associando também a celebração do Dia Mundial do Turismo.

O objetivo é promover o conhecimento, a valorização e a preservação do património, aproximando a comunidade dos lugares, das memórias e dos elementos que contribuem para a identidade dos territórios.

A concentração está marcada para as 08h30, junto à Antiga Estação da Trofa, com chegada prevista para o Castro de Alvarelhos, às 13h30.

No final da caminhada, o Município da Trofa assegura o transporte de regresso dos participantes ao ponto de partida.

A participação é gratuita, mas está limitada a 60 pessoas, sendo necessária inscrição prévia através do endereço de email patrimoniocultural@mun-trofa.pt.