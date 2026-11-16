A caminhada de 4 quilómetros da Eugénios HC São Silvestre Famalicão 2026 está esgotada. A procura bateu um recorde de inscrições na prova, que chega este ano à 10.ª edição.

Publicidade

A organização agradece a todos os participantes por terem feito desta edição uma grande celebração.

Publicidade

Quem ainda quiser juntar-se à festa vai a tempo de o fazer na corrida de 10 quilómetros, que continua com inscrições abertas. Os interessados podem garantir o dorsal em saosilvestre.org.

A Eugénios HC São Silvestre Famalicão realiza-se, como é tradição, na noite de 23 de dezembro.