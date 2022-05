No dia 15 de maio, numa iniciativa do Team Baia, decorre a Caminhada Pegada Ecológica, a partir do Parque de Campismo de Gondifelos. Às 9 horas, as professoras Cátia e Sara Loureiro, fazem uma sessão de pré-aquecimento para a caminhada que começa às 9h15 e termina às 11 horas, com uma mini-aula de zumba; às 11h30, serão plantadas árvores.

A participação é gratuita, com oferta de água e fruta aos participantes. Quem tiver eletrodomésticos que não usa pode doá-los a uma instituição.

Esta atividade tem o apoio da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz