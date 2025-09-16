Caminhada Solidária para ajudar a Leonor, dia 28 de setembro, em Barcelos

A Leonor é uma menina com 100% de incapacidade que enfrenta desafios diários que exigem cuidados e tratamentos contínuos. Face aos custos inerentes, está a ser organizada a 3ª Caminhada Solidária “Um sorriso para a Leonor”, onde todos os fundos angariados revertem para ajudar a menina a ter acesso às terapias de que necessita.

A iniciativa está agendada para o dia 28 de setembro, às 09h30 e o ponto de partida e chegada é na Igreja Nossa Senhora da Saúde, Monte de Fralães, em Barcelos.

A inscrição tem um custo de 8 euros e pode ser feita aqui.

Para qualquer dúvida ou informação contacte o 967 804 651.