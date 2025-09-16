Eventos, Região

Caminhada Solidária para ajudar a Leonor, dia 28 de setembro, em Barcelos

A Leonor é uma menina com 100% de incapacidade que enfrenta desafios diários que exigem cuidados e tratamentos contínuos. Face aos custos inerentes, está a ser organizada a 3ª Caminhada Solidária “Um sorriso para a Leonor”, onde todos os fundos angariados revertem para ajudar a menina a ter acesso às terapias de que necessita.

A iniciativa está agendada para o dia 28 de setembro, às 09h30 e o ponto de partida e chegada é na Igreja Nossa Senhora da Saúde, Monte de Fralães, em Barcelos.

A inscrição tem um custo de 8 euros e pode ser feita aqui.

Para qualquer dúvida ou informação contacte o 967 804 651.

Famalicão: Lions e Mogege Aventura entregam 1.065 euros aos BV de Famalicão

Na segunda parceria entre o Lions Clube e a Associação Mogege Aventura – a Caminhada Solidária no âmbito do Trail Penedo da Moura TPM2025 – foram angariados 1.065,00€ que foram entregues aos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão.

A caminhada realizou-se em julho e a verba angariada foi entregue no passado sábado.

Na cerimónia marcaram presença responsáveis do Lions e da Mogege Aventura, da corporação de bombeiros e o presidente da autarquia de Mogege.

Pedro Sousa eleito presidente da Associação de Futebol de Braga

O Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Braga, José Fernando Alves Pinto, divulgou esta sexta-feira, 12 de setembro, os resultados da Assembleia Eleitoral da instituição.

A votação contou com elevada participação, registando 204 clubes votantes em 217 possíveis, o que corresponde a 94%. Dos 4800 votos totais, foram expressos em urna 4689, uma taxa de 98%.

A Lista A, liderada por Miguel Azevedo, obteve 1450 votos (30,92%), enquanto a Lista B, encabeçada por Pedro Sousa, alcançou 3205 votos (68,35%). Registaram-se ainda 21 votos em branco (0,45%) e 13 nulos (0,28%).

Com estes resultados, José Fernando Alves Pinto declarou vencedora a Lista B. Assim, Pedro Sousa assume a presidência da Associação de Futebol de Braga.

António Capelo reage a polémica e fala em “cabala” que envolve ex-aluna de Famalicão

A polémica em torno da ACE – Escola de Artes, sediada no Porto mas com polo em Vila Nova de Famalicão, continua a crescer. Depois da demissão em bloco da direção da escola, na sequência de vários testemunhos de alegados abusos por parte de professores, o ator António Capelo veio a público defender-se.

O professor, que lecionou na ACE até 2022, rejeita categoricamente todas as acusações e garante estar a ser alvo de uma “cabala”. Em declarações à Lusa, Capelo revelou já ter apresentado uma queixa-crime contra uma página anónima no Instagram, que diz ser gerida por uma ex-aluna do polo de Famalicão.

“Rejeito categoricamente qualquer ato impróprio com alunos. Isto é medonho. Nunca me senti tão injustiçado”, afirmou o ator de 69 anos, atualmente a trabalhar numa telenovela da TVI.

Entretanto, a direção da ACE justificou a sua saída com a necessidade de “serenidade e estabilidade”, garantindo que a escola, incluindo o polo de Famalicão, mantém a sua missão educativa.

Lista A, candidata à AF Braga, denuncia interferências políticas nas eleições

Em comunicado emitido esta quinta-feira, a lista A, liderada por Miguel Azevedo, expressa «profunda preocupação e repúdio» pelas interferências políticas que diz existirem para interferirem no processo eleitoral da Associação de Futebol de Braga que vai a votos esta sexta-feira.

«Este plano», assim descrito, terá sido desenhado pelo candidato Pedro Sousa, da lista B, também deputado na Assembleia da República, presidente da Concelhia do PS de Braga e candidato a vereador na Câmara Municipal da mesma cidade. Um plano que, segundo a Lista A, teve o apoio de outros políticos, «alguns diretamente envolvidos no chamado “processo Tutti Frutti”. Esta atuação é particularmente grave, porque associa práticas de condicionamento político a figuras que já estão a ser alvo de processos por alegadas redes de influência».

Miguel Azevedo revela que nos últimos dias, presidentes de câmara, vereadores, chefes de gabinetes e assessores têm tentado condicionar os clubes «recorrendo ao pagamento de jantares, promessas de apoios e benefícios futuros como moeda de troca para influenciar votos». Uma prática que reputa de «inaceitável», porque «fere gravemente os princípios da autonomia associativa e constitui um ataque direto à liberdade de decisão dos nossos clubes». Ao mesmo tempo, fala do regresso a um passado «em que os decisores políticos controlavam as instituições desportivas, minando a sua independência e instrumentalizando-as para fins alheios ao desporto. Este retrocesso é incompatível com os valores de transparência, meritocracia e democracia que devem nortear o futebol distrital» e configura «um atentado à autonomia da Associação e à vontade soberana dos seus filiados».

A Lista A não quer que o futuro da AF Braga «seja decidido em gabinetes políticos ou por interesses alheios ao mérito desportivo e à vontade dos clubes. O futebol distrital merece eleições livres, justas e transparentes», apela.

Designer famalicense vai participar na ModaLisboa

Mariana Garcia, natural de Famalicão, vai participar na 65ª edição da ModaLisboa, dia 3 de outubro, às 18h00, no Pátio da Galé.

A jovem formou-se em Design de Moda na ESAD e em 2019 conquistou o primeiro prémio no concurso “O meu projeto é empreendedor”, promovido pela rede municipal Famalicão Empreende, com o projeto “Mutante”, uma coleção de vestuário transformável.

Na ModaLisboa, a coleção COTA 0 é inspirada em movimento, arte, natureza e design. O processo teve início no manequim, usando blazers e calças como ponto de partida. Mariana Garcia preserva a essência de cada peça, sem deixar de lhe dar um novo significado.

Duas listas vão a votos, esta sexta-feira, na Associação de Futebol de Braga

A Associação de Futebol de Braga vai a votos na próxima sexta-feira. A sufrágio há duas candidaturas, uma liderada pelo famalicense Miguel Azevedo (natural de Joane) – lista A – e outra por Pedro Sousa – lista B. Ambos já integraram a direção da instituição e pretendem ocupar o lugar deixado por Manuel Machado, que apresentou a sua demissão.

A lista A, apresenta-se com um projeto «que alia a continuidade de um percurso reconhecido» à introdução de novas dinâmicas. Sob o lema “Juntos pelos Clubes. Unidos pelo futebol”, Miguel Azevedo quer modernizar, valorizar e fortalecer a AF Braga. Em linhas gerais, o famalicense defende o aumento das competições, com a criação de novas provas. Também quer uma aposta forte no futsal e na valorização das competições já existentes. A melhor comunicação, para valorizar todos os agentes desportivos, a garantia de igualdade entre os clubes, assim como encontrar soluções para aumentar o número de árbitros da associação, são outras propostas.

A lista B propõe-se organizar e desenvolver o futebol e o futsal no distrito, assegurando inclusão, inovação, ética, sustentabilidade e excelência técnica com impacto positivo nos atletas, clubes, técnicos, árbitros e comunidade. Pedro Sousa, sob o mote “Ambição e Futuro”, defende uma associação «líder a nível nacional, reconhecida pela boa governança, excelência organizativa, inovação digital, promoção do talento e proximidade aos clubes». De entre as várias propostas, realce para a criação do Braga Football Hub, para formação desportiva, em parceria com a Universidade do Minho.

Das duas listas fazem parte famalicenses. Entre outros nomes, Miguel Azevedo propõe Tiago Cunha e Francisco Paiva, para vice-presidentes da direção, enquanto que Rui Baptista, também para vice-presidente, é proposto por Pedro Sousa.

A Assembleia Eleitoral desta sexta-feira funcionará no auditório da AF Braga, entre as 17h30 e as 22 horas.