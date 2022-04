Campanha da ANSR, GNR e PSP “Viajar sem pressa” arranca hoje nas estradas portuguesas

Rodrigo Neves é de Famalicão e vai brilhar no The Voice Kids

Rodrigo Neves é o famalicense que prometer dar que falar no programa “The Voice Kids” da RTP.

O jovem de 9 anos é natural da freguesia do Louro e passou nos castings iniciais deste “caça talentos” da televisão pública.

Dia 29 de maio vai ser emitida a prova cega do famalicense. onde se ficará a saber quantos jurados vão virar as cadeiras, num gesto de aprovação à prestação do concorrente. Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Carlão e Bárbara Tinoco fazem parte do júri desta edição do concurso.

Recentemente, Rodrigo Neves protagonizou um dos pontos altos da atuação de Carolina Deslandes na Feira da Isabelinha, em Viatodos, Barcelos. O famalicense subiu ao palco para interpretar o primeiro single da cantora.

O “The Voice Kids” começa dia 8 de maio, na RTP.