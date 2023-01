Campanha deste ano de adoção de cães e gatos já começou no canil municipal da Trofa

A Associação Empresarial do Minho (AEMinho) foi recebida, esta quinta-feira, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República.

O momento foi aproveitado pelos dirigentes para convidarem Marcelo Rebelo de Sousa a marcar presença na comemoração do 2.º aniversário da Associação Empresarial, que acontecerá em maio. A data será assinalada com várias atividades, como a realização da primeira edição do evento “O Estado da Arte”, subordinado ao tema “O Reforço da relevância política e administrativa da região do Minho”. O convite foi aceite por Marcelo Rebelo de Sousa.

No encontro, a associação apresentou as linhas mestras do seu plano de ação para 2023. Fazendo-se representar pela Comissão Executiva e presidente do Conselho Geral, a AEMinho foi ouvida pelo Presidente da República, estimulando o debate sobre temas relevantes que afetam os empresários, «como a intensa carga fiscal sobre o rendimento dos trabalhadores», questão que tem abordado ao longo dos últimos meses.

«A conjuntura política do país e o fator da competitividade das empresas, nas suas mais diversas vertentes» foram, também, temas de realce nesta reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.