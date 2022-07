O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vem a Famalicão, esta sexta-feira, dia 1 de julho, para inaugurar o novo Campus da Proteção Civil que fica situado em Bairro.

Estará também presente a Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, o presidente da autarquia, Mário Passos, e o presidente da ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil), Brigadeiro-General Duarte da Costa.

Para além da inauguração e visita às instalações do novo Campus, será assinado um protocolo de cooperação para a cedência a título gratuito à ANEPC do direito à utilização da Base de Apoio Logístico e do Heliporto, bem como a operacionalização destas estruturas aos Bombeiros de Riba de Ave.

Este novo Campus da Proteção Civil, localizado na freguesia de Bairro (Avenida Camilo Castelo Branco), resulta de um acordo de arrendamento celebrado entre o Município de Famalicão e a proprietária do recinto (Parque de Diversões António Sampaio).

A nível de infraestruturas, o Centro da Proteção Civil tem capacidade para assegurar alojamento a cerca de uma centena de operacionais, para reforço de meios. Com uma área aproximada de 30 mil m2, possui valências como um edifício de apoio, base para estacionamento de viaturas pesadas, heliporto, campo de futebol, campo de ténis, balneários, refeitório e piscinas. Além de um Heliporto Municipal e uma Base de Apoio Logístico, estão também lá instalados os serviços municipais de proteção civil.