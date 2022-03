Canais de televisão Russos são desligados hoje em toda a União Europeia

A União Europeia (UE) adotou sanções contra ‘media’ estatais russos considerados como instrumentos de “desinformação” do Kremlin na ofensiva contra a Ucrânia, entrando hoje em vigor a suspensão das transmissões dos canais Sputnik e Russia Today no bloco europeu.

Os 27 decidiram suspender “urgentemente as atividades de radiodifusão dos ‘media’ Sputnik e da RT/Rússia Today (RT English, RT Reino Unido, RT Alemanha, RT França e RT Espanha) na UE, ou dirigidas à UE, até que a agressão à Ucrânia termine, e até que a Federação Russa e os seus pontos de venda associados cessem de conduzir ações de desinformação e manipulação de informação contra a UE e os seus Estados-membros”, divulgou o bloco comunitário.

Esta decisão foi hoje publicada no Jornal Oficial da UE e os Estados-membros em causa têm que a aplicar nos seus territórios.

Em reação à decisão, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a Europa está “a assistir a uma propaganda maciça e a uma desinformação sobre este ataque ultrajante a um país livre e independente”.

“Não deixaremos que os apologistas do Kremlin [Presidência russa] despejem as suas mentiras tóxicas que justificam a guerra de [Vladimir] Putin ou semeiem as sementes da divisão na nossa União”, acrescentou, também em comunicado.

As medidas adotadas inserem-se na resposta à agressão militar não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e ainda na luta contra a desinformação.