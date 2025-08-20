Candidato à AF Braga reúne com clubes em Famalicão

O candidato à presidência da Associação de Futebol de Braga, Miguel Azevedo, vai estar em Vila Nova de Famalicão no dia 10 de setembro, no âmbito de um ciclo de sessões de esclarecimento com os clubes do distrito.

O objetivo passa por apresentar as linhas gerais do seu projeto e ouvir as preocupações e sugestões dos dirigentes desportivos. Miguel Azevedo afirmou que pretende uma associação “mais próxima, mais forte e mais moderna”, sublinhando que estes encontros são “um espaço de diálogo” onde quer aprender com a experiência dos clubes e construir “um projeto comum que valorize todos os que fazem o futebol e o futsal do distrito”.

Além das sessões coletivas, o candidato garantiu ainda disponibilidade para reunir individualmente com clubes que não possam marcar presença nas datas previstas.