Concelho, Sociedade

Cândido Costa esteve em Famalicão a gravar para o Canal 11

O ex-futebolista Cândido Costa esteve, esta terça-feira, em Vila Nova de Famalicão, onde marcou presença no CRPD – Clube Recreativo e Popular de Delães para a gravação de mais um episódio do seu programa no Canal 11.

Conhecido pelo seu estilo descontraído e próximo das pessoas, Cândido Costa continua a percorrer o país numa verdadeira viagem pelo futebol português, à procura das melhores histórias e das figuras mais carismáticas dos relvados nacionais.

O projeto leva o antigo jogador a diferentes pontos do território, passando por clubes, campos e comunidades onde o futebol é vivido de forma genuína. Treinadores, jogadores e adeptos juntam-se assim numa partilha de experiências que têm um denominador comum: a paixão pelo futebol.

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Famalicão: Empresa famalicense produz peças para satélites aeroespaciais

A Ysium, empresa especializada em peças para satélites aeroespaciais, componentes de elevada precisão para munições utilizadas no tanque de guerra Leopard 2 e equipamentos para as áreas da mobilidade, da medicina e da ótica, vai receber, esta quinta-feira, uma comitiva municipal no âmbito do roteiro “Famalicão Created In”.

Trata-se de uma empresa especializada em engenharia de microprecisão e mecânica avançada, com elevados padrões de exigência técnica. Só existe desde 2014, mas é hoje fornecedora de grandes cadeias globais.

Instalou-se em Antas, na antiga unidade de produção da Leica, a marca alemã que inicialmente foi o seu principal cliente, com soluções de engenharia e produção de peças para responder às exigências da ótica de precisão. Foi conquistando novos clientes, em áreas tão distintas como a indústria aeroespacial e a defesa.

A empresa, que opera num ambiente de elevada complexidade técnica e inovação, atuando em segmentos industriais de elevado valor acrescentado, foi integrada no roteiro “Famalicão Created In” e vai receber a visita do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, na tarde desta quinta-feira.

Famalicão: Pedro Almeida confiante para o Terras d´Aboboreira

Pedro Almeida/António Costa vai com ambição para o desafio Terras D´Aboboreira, a estrear um GR Yaris Rally2. O piloto está confiante: «vamos encarar esta primeira prova com muita motivação». Assume competitividade e, por isso, os olhos estão focados nos lugares da frente, o que «seria um bom indicador para o resto da época», afirma.

Claro que estrear um carro novo traz sempre um período de adaptação, mas acredita no trabalho feito até aqui. O piloto famalicense adianta que o «principal objetivo passa por evoluir ao longo do rali, perceber bem o comportamento do carro em contexto de competição e terminar com um bom resultado».

Está consciente que «o campeonato é muito exigente e há pilotos muito fortes» e que o próprio rali é «diferente e mais exigente», com longas especiais, que obrigam a uma permanente «concentração e exigência», refere.

O Rali Terras D’Aboboreira decorre este fim de semana, organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, é o primeiro grande teste do ano. Com 390,18 km de percurso total e 125,29 km cronometrados, distribuídos por oito troços de terra nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, conta para o FIA European Rally Trophy (ERT) e para o CPR.

Foto arquivo

Famalicão: Lions Clube manda material escolar para Marrocos

O Lions Clube de Famalicão enviou para Marrocos material escolar e didático que foi à boleia do Clube Aventura de Famalicão – CAF, organizador da XI Expedição Marrocos, Escolas Solidárias 2026, que decorreu entre 5 e 12 de abril.

Para a XI Edição da Expedição Solidária Marrocos, o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão e os Lions Clubes irmãos de Roissy Pays de France (França), de Rietti Varrone (Itália) e de Zaventen (Bélgica) uniram esforços para maximizar a quantidade de material a enviar, sob o mote: “Juntos fazemos mais e melhor! Juntos, Nós Servimos!”

Famalicão: GD Joane vai para o terceiro treinador na presente época

Em funções no GD Joane desde dezembro passado, André Brito e a sua equipa técnica já não estão ao serviço do clube.

Em comunicado, o Joane «agradece todo o trabalho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo deste percurso, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro».

André Brito sucedeu a José Manuel Teixeira e deixa a equipa no oitavo lugar, com 41 pontos, na pró nacional da AF Braga.

Famalicão: Liberdade FC reúne em Assembleia Geral

Na noite do dia 28 de abril, a partir das 21 horas, o Liberdade Futebol Clube reúne em Assembleia Geral, na sua sede social, para analisar e votar o relatório de contas do ano 2025. Para além deste ponto, da ordem de trabalhos consta, ainda, a análise de assuntos de interesse para a popular coletividade de Calendário.

Caso não se verifique quórum à hora marcada, a Assembleia começa trinta minutos depois, com os sócios presentes.

 

Famalicão: Hugo Oliveira regressa à casa onde tudo começou

Na noite do próximo domingo, o FC Famalicão visita a “Pedreira”, a casa do SC Braga, onde, a 16 de dezembro de 2024, Hugo Oliveira, vindo do Fulham, assumiu o comando técnico do conjunto famalicense, naquela que foi a sua primeira experiência enquanto treinador principal.

Nessa época, Hugo Oliveira levou a equipa ao sétimo lugar, com 47 pontos, pontuação que já igualou esta temporada, ameaçando os 54 pontos (a melhor pontuação de sempre) na época de regresso à I Liga.

Em 2024/2025, o treinador, que substituiu Armando Evangelista à jornada 14, liderou o grupo em 21 encontros, com oito vitórias. Na presente época, o treinador, de 46 anos, soma 32 jogos (29 Liga e 3 Taça de Portugal) com 15 vitórias, 8 empates e 9 derrotas.

Com contrato renovado até 2028, o Melhor Treinador de Março da I Liga tem batido recordes ao serviço do FC Famalicão. Detém a maior percentagem de vitórias (43,85%) do clube na I Liga e ocupa a terceira posição na lista de treinadores com mais jogos na liderança da equipa no campeonato principal.

Depois de, na época passada, ter igualado o registo histórico no que concerne ao número de jogos consecutivos sem sofrer golos no campeonato, o treinador conduziu recentemente a equipa a dois recordes. A vitória, recente, ante o Nacional foi a quinta consecutiva em encontros da I Liga, num registo ímpar na história do clube. Este triunfo foi o 14.º em que manteve a baliza a zero, estabelecendo-se como o melhor registo de sempre do clube em termos de ‘clean sheets’ em jogos do principal escalão do futebol português.

A par destes números, a equipa tem recolhido muitos elogios pela qualidade de jogo e pela potenciação do talento individual dos jogadores.