O antigo futebolista Cândido Costa esteve no FC Brufense, em Vila Nova de Famalicão, para a gravação de mais um episódio do seu programa no Canal 11.

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Conhecido pela forma descontraída e próxima com que aborda o futebol, Cândido Costa continua a percorrer o país à procura de histórias, clubes e protagonistas que marcam o futebol português.

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A passagem pelo Brufense foi assinalada pelo clube nas redes sociais, que agradeceu a visita e destacou a simpatia e disponibilidade do antigo jogador para todos os que quiseram estar com ele. O FC Brufense considerou a presença um momento especial e deixou as portas abertas para um regresso.