Canil da Trofa celebra a adoção de 180 animais em 2022

O grupo “Peregrinos de Famalicão” vai caminhar até ao Santuário do Sameiro no próximo dia 22 de abril, com concentração marcada para as 23h30 no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A iniciativa é aberta a todos que queiram participar, mas é necessária a inscrição prévia para que seja garantida a logística da alimentação. O grupo levará agua e alimentação para todos os participantes. Não haverá transporte de retorno, portanto, quem quiser ir terá que garantir a viagem de regresso.

As inscrições estão abertas até 19 de abril através da página de facebook Peregrinos de V.N. Famalicão.

O evento tem como objetivo a realização de uma peregrinação de fé e devoção à Virgem Maria, sendo uma tradição na região de Famalicão.