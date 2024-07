Cantora ucraniana que apoia as Forças Armadas dá concerto solidário em Famalicão

A primeira edição do Festival Cantos de Camilo estreia-se na União das Freguesias de Seide. O certame, que cruza o universo literário de Camilo Castelo Branco com atuações musicais protagonizadas por artistas famalicenses, começa sexta-feira e termina no domingo, tendo como palco a Casa-Museu e o Centro de Estudos Camilianos.

No dia de abertura, sexta-feira, às 21 horas, marcam presença os grupos de teatro Grutaca e Amarcultura. Depois, pelas 21h30, o grupo “Ibertrio” abre o festival, seguindo-se a dupla “Duo Apassionato”, pelas 22h15. No sábado, a Casa-Museu de Camilo preenche-se com as atuações de Sandy Kilpatrick, Matilde Batista e de Sofia Machado, às 17h30, 18h30 e 19h15, respetivamente.

Consulte a programação do festival, que é de entrada gratuita, em: https://www.famalicao.pt/festival-cantos-de-camilo&mop=1203

O diretor artístico do festival, André Silvestre, sublinha a importância deste evento «dada a inclusão da obra literária de Camilo Castelo Branco, escritor que se prepara para celebrar o bi-centenário do seu aniversário em 2025, e pelas intervenções por parte da companhia de teatro amador Grutaca e Amarcultura». O festival contempla, ainda, visitas guiadas à Casa de Camilo, a partir das 17 horas, no sábado e domingo, antes do início dos concertos e nos intervalos entre performances musicais e teatrais.

O público é, assim, convidado a assistir a estes momentos culturais no auditório do Centro de Estudos Camilianos e na Casa de Camilo, na freguesia de Seide S. Miguel «num ambiente descontraído, em formato Sunset, com comida e bebidas refrescantes que serão servidas no local enquanto poderão assistir aos concertos», convida André Silvestre.