Joaquim Silva, do CCD S. João da Madeira foi o vencedor do primeiro open de Damas António Dâmaso “O Eterno Amigo”, promovido pela Casa do Povo de Lousado. Coletivamente, a vitória foi para o Ginásio Vilacondense.

A prova, que faz parte do circuito nacional da Federação Portuguesa de Damas, decorreu no passado sábado, com 56 damistas.

Todos tiveram um prémio de participação e, após a entrega dos troféus, seguiu-se um jantar/convívio.

O patrocinador do evento, Moldamirco, esteve representado pelo filho de António Dâmaso, Paulo Couto e demais familiares. Em representação do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Famalicão, esteve Luís Teixeira e, ainda, o presidente da Junta de Freguesia de Lousado, Jorge Ferreira.

Na foto, da esquerda para a direita: Sesinando Costa (Casa do Povo), Jorge Ferreira (presidente da Junta), Joaquim Silva (vencedor), Paulo Couto (Moldamirco) e Luís Teixeira (CMVNF)