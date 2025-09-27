Concelho, Sociedade

Carlos Rafael Freitas volta a ser o bombeiro mais rápido de Famalicão

Carlos Rafael Freitas, dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, voltou a destacar-se ao ser, pelo quarto ano consecutivo, o bombeiro mais rápido do concelho a concluir a exigente prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu este sábado, 27 de setembro, no Bom Jesus, em Braga.

Equipado a rigor, o bombeiro de Famalicão completou a subida dos 566 degraus em 07:33 minutos, garantindo o 80.º lugar da classificação geral, igualmente 80.º no setor masculino, e terminando em 17.º no escalão Seniores 1 Masculino.

À semelhança dos anos anteriores, todas as corporações do concelho de Vila Nova de Famalicão marcaram presença na competição, que voltou a juntar centenas de bombeiros de todo o país e não só.

Deixe um comentário

Famalicão: Equipa feminina perde primeiro jogo em casa

No jogo em atraso da primeira jornada do nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão perdeu, 1-3, com o Gil Vicente. Na partida disputada na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a formação famalicense adiantou-se no marcador, mas as gilistas viraram o marcador a seu favor ainda na primeira parte (1-2). Nos segundos 45 minutos houve mais um golo, fixando-se o resultado em 1-3.

Com duas jornadas disputadas, o Famalicão tem 3 pontos. O campeonato regressa a 11 de outubro, com as famalicenses a receberem o Braga B.

Foto arquivo

Famalicão: Mensagem de perseverança no primeiro livro de Maria João Mesquita

O livro de estreia de Maria João Mesquita é apresentado na tarde de 4 de outubro, a partir das 15 horas, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. “A vida acontece no inesperado: devaneios, incertezas e pontas soltas” reúne textos escritos em diferentes momentos da vida da autora, partilhando medos, reflexões e aprendizagens, que, acredita, «podem inspirar e trazer conforto aos leitores».

Maria João escreve sobre a inevitabilidade dos imprevistos e a importância de escolhermos como reagimos às adversidades. Mais do que um livro, a jovem famalicense, de 28 anos, acredita que a obra «é um abraço literário para aqueles momentos em que as respostas parecem distantes e as pontas soltas se tornam novas oportunidades. Espero que os meus leitores não tenham medo do incerto, que se agarrem sempre à força que julgam não ter e que não deixem os sonhos guardados na gaveta».

Para além de celebrar a conquista de um sonho, Maria João confessa que o livro reflete a sua necessidade de «transmitir amor próprio e amor pelos outros». É, em suma, um convite a reflexões várias e à descoberta de novas perspetivas sobre a vida, «transformando obstáculos em oportunidades de crescimento».

Maria João Mesquita é licenciada e mestre em Ciências da Comunicação, com especialização em Informação e Jornalismo pela Universidade do Minho. Atualmente trabalha na área do Marketing, mas a sua experiência profissional inclui passagens por órgãos de comunicação social (locais e nacionais), assim como por empresas e agências de comunicação.

 

Famalicão: Mário Passos denúncia campanha difamatória nas redes sociais

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS) que se recandidata a um novo mandato denúncia uma campanha «de ofensas totalmente gratuitas» nas redes sociais.

Mário Passos, na sua página pessoal, nota que as suas publicações têm sido alvo de ofensas «bem reveladoras de quem as profere, com linguagem imprópria e inadmissível». Alerta que muitas são feitas «sob a capa de perfis falsos», lamentando que «existam pessoas que não sabem distinguir a opinião do insulto, que difamam e ofendem sem qualquer fundamento». Escreve, ainda, que nas muitas mensagens «é destilado ódio e rancor para os quais nunca contribui, nem vou contribuir».

O também autarca assegura que nas suas redes sociais «todos os comentários e críticas são válidos», desde que «com linguagem apropriada, não ofensiva e proferida com respeito».

No mais, avisa, que «não são estas manobras ignóbeis que me fazem desviar do foco que realmente interessa: o futuro de Famalicão e a qualidade de vida dos famalicenses».

Mau tempo: Chuva, vento e trovoada previstos para as próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Braga e Porto sob aviso amarelo neste fim de semana, devido à previsão de chuva, trovoada e vento intenso.

Em Braga, o aviso de precipitação e trovoada mantém-se até às 09h00 de domingo, enquanto o alerta para o vento, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h em especial nas terras altas, vigora até às 03h00 do mesmo dia.

No distrito do Porto, a situação é semelhante: chuva e trovoada até às 09h00 de domingo e vento forte até às 03h00, também com rajadas que poderão atingir os 80 km/h, sobretudo no litoral e zonas mais elevadas.

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três, mas o IPMA alerta para o risco associado a estas condições meteorológicas, sobretudo em atividades ao ar livre.

Trial das Nações: Capitão português é famalicense

O piloto famalicense Paulo Ballas JR foi o capitão da Seleção Nacional no Trial das Nações, que decorreu no passado fim de semana em Tolmezzo, Itália.

Com 15 zonas muito exigentes e um 16.º lugar final no Troféu Internacional, a equipa portuguesa apresentou-se renovada e jovem, tendo em Paulo Ballas JR o único elemento com experiência internacional.

“Orgulho é uma palavra pequena para descrever esta participação. Ainda por cima como capitão da seleção mais jovem de sempre, sinto-me muito feliz com a nossa prestação. Tivemos garra e determinação numa prova de nível mundial. É um orgulho ser português”, afirmou o piloto de Famalicão.

Famalicão: Um ferido em despiste na freguesia de Portela

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste de uma viatura, na freguesia de Portela Sta Marinha, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 18h10, na EN309, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, acompanhados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.