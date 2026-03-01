Carlos Reis vence Paulo Cunha para a Distrital de Braga do PSD

O atual vereador da Câmara Municipal de Barcelos venceu, este sábado, as eleições para a Distrital do PSD. A lista de Carlos Reis conquistou 2.840 votos (52,15%), contra os 2603 votos (47,85%) do famalicense Paulo Cunha, que se recandidata a um novo mandato.

Este resultado foi decidido, em grande medida, pela votação massiva do eleitorado de Barcelos no “seu” candidato. A lista de Paulo Cunha teve apenas 393 votos, contra os 1316 de Reis. Por outro lado, em Famalicão, a segunda maior concelhia do distrito em termos de votantes, o resultado foi mais aproximado. Se Paulo Cunha venceu com 945, o seu adversário teve 602.

A lista liderada pelo famalicense venceu em Braga, Cabeceiras, Celorico, Esposende, Fafe, Famalicão, Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vizela. Carlos Reis venceu nas concelhias de Barcelos, Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, outra das concelhias que ajudou a “cavar” a diferença para a lista adversária.