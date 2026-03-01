Concelho, Região

Carlos Reis vence Paulo Cunha para a Distrital de Braga do PSD

O atual vereador da Câmara Municipal de Barcelos venceu, este sábado, as eleições para a Distrital do PSD. A lista de Carlos Reis conquistou 2.840 votos (52,15%), contra os 2603 votos (47,85%) do famalicense Paulo Cunha, que se recandidata a um novo mandato.

Este resultado foi decidido, em grande medida, pela votação massiva do eleitorado de Barcelos no “seu” candidato. A lista de Paulo Cunha teve apenas 393 votos, contra os 1316 de Reis. Por outro lado, em Famalicão, a segunda maior concelhia do distrito em termos de votantes, o resultado foi mais aproximado. Se Paulo Cunha venceu com 945, o seu adversário teve 602.

A lista liderada pelo famalicense venceu em Braga, Cabeceiras, Celorico, Esposende, Fafe, Famalicão, Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vizela. Carlos Reis venceu nas concelhias de Barcelos, Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, outra das concelhias que ajudou a “cavar” a diferença para a lista adversária.

Famalicão destruiu 1845 ninhos de vespa asiática no último ano

O combate à vespa velutina voltou a estar no centro da atuação do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão ao longo de 2025. Durante o último ano, foram destruídos 1845 ninhos desta espécie invasora no concelho.

A intervenção contínua teve como principal objetivo reduzir o risco para a população e minimizar o impacto da chamada vespa asiática no território, quer ao nível da segurança das pessoas, quer na proteção da atividade apícola e do equilíbrio ambiental.

A autarquia destaca que a ação foi desenvolvida de forma sistemática, com resposta às ocorrências sinalizadas pela população e monitorização permanente das zonas mais críticas.

Famalicão com a menor área ardida dos últimos 10 anos

Em 2025, Vila Nova de Famalicão registou apenas 24,1 hectares de área ardida, o valor mais baixo da última década, apesar de um ano marcado por condições meteorológicas adversas.

A vereadora da Proteção Civil, Vânia Marçal, considera que foi um período “particularmente exigente do ponto de vista operacional e meteorológico”, com o concelho a enfrentar 153 dias sob níveis de alerta. Ainda assim, sublinha a eficácia da resposta no terreno e o trabalho articulado entre os vários agentes.

Os números refletem também o reforço das medidas de prevenção. Ao longo do ano, o Serviço Municipal de Proteção Civil realizou intervenções de silvicultura em 62 hectares de faixas de gestão de combustível e procedeu à manutenção de 24 quilómetros de rede viária florestal, melhorando os acessos para meios de socorro.

No âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, assinalado a 1 de março, o presidente da Câmara, Mário Passos, destacou o empenho e o profissionalismo dos agentes, afirmando que os resultados alcançados são fruto de um trabalho contínuo de planeamento, prevenção e cooperação.

Um morto e um ferido grave em despiste de moto na freguesia de Laúndos

Um jovem de 25 anos morreu este sábado ao final da tarde na sequência de um despiste de mota em Laúndos, concelho da Póvoa de Varzim.

A vítima seguia como pendura, enquanto o condutor da mota, de 23 anos, sofreu ferimentos graves, segundo o Correio da Manhã.

No socorro estiveram os Bombeiros da Póvoa de Varzim e a Cruz Vermelha, apoiados pelo INEM.

A GNR registou a ocorrência.

Paços do Concelho de Famalicão iluminaram-se no Dia Mundial das Doenças Raras

Os Paços do Concelho iluminaram-se, na noite deste sábado, 28 de fevereiro, com as cores rosa, verde e azul, assinalando o Dia Mundial das Doenças Raras.

A iniciativa pretende demonstrar solidariedade para com todas as pessoas que vivem com uma doença rara e as suas famílias, reforçando a importância da sensibilização e da inclusão.

A autarquia associa-se assim à RD – Portugal, União das Associações das Doenças Raras de Portugal, numa ação simbólica que pretende dar visibilidade a uma causa que afeta milhares de pessoas em todo o país.

Famalicão: Três pessoas tentam assaltar e burlar a população

A União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela alertou a população para tentativas de burla e assaltos registadas durante a tarde deste sábado.

Segundo uma mensagem divulgada pela junta de freguesia nas redes sociais, dois homens e uma mulher terão abordado várias pessoas com a alegada intenção de assaltar e burlar. Os suspeitos faziam-se acompanhar por um veículo de cor cinzenta.

Apela-se à população para que esteja atenta a abordagens suspeitas por parte de desconhecidos e reforçam a importância de, em caso de dúvida, pede-se o contacto imediato com as autoridades.

A junta pede ainda a partilha do alerta, como forma de prevenir novas situações e proteger a comunidade.

Famalicão: Equipa sub-23 goleia Benfica

Na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a equipa sub-23 do FC Famalicão goleou o Benfica. Jonas, aos 7 e 10 minutos, Duarte Oliveira, aos 22, e Lamine Beye, aos 55 minutos, marcaram neste jogo da sétima jornada da fase de apuramento de campeão.

A equipa famalicense, com cinco jogos, tem 11 pontos, e está no quarto lugar.

Na próxima jornada, no dia 3 de março, recebe o Santa Clara, quinto da classificação, com 10 pontos.