Carnaval de Ribeirão é este domingo com mais de 1000 euros em prémios

Depois de adiado, devido ao mau tempo, o desfile de carnaval da vila de Ribeirão, em Famalicão, acontece este domingo à tarde.

Nesta 20ª edição, o desfile terá mais de 1000 euros em prémios, com destaque para a distinção do melhor carro e melhor grupo, ambos com 200 euros de prémio.

O desfile arranca cerca das 14h00 no lugar da Aldeia Nova prossegue pelo Outeiro até chegar à sede da Junta de Freguesia.

A organização é da Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Graxa e da Junta de Freguesia de Ribeirão.