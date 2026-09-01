Portugal vai deixar de receber carne bovina proveniente do Brasil a partir desta quinta-feira, 3 de setembro. A medida aplica-se a todos os países da União Europeia.

A suspensão das importações foi confirmada pela Comissão Europeia e surge devido a questões relacionadas com as regras de segurança alimentar e o uso de antimicrobianos na produção animal.

A decisão mantém-se apesar dos pedidos do Governo brasileiro para que a medida fosse revertida ou adiada. O Brasil terá de demonstrar que cumpre as exigências europeias para poder voltar a exportar carne para o mercado comunitário.

Além da carne bovina, a suspensão abrange outras categorias de produtos de origem animal provenientes do Brasil.