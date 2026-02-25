Sociedade

Carne de vaca mais cara que nunca: Preço disparou 132%

Quatro anos passaram e o poder de compra encolheu no supermercado. Em 2022, 50 euros chegavam para comprar mais de oito quilos de carne de vaca. Hoje, o mesmo valor não paga sequer quatro.

A subida dos preços do cabaz alimentar começou com a pandemia e ganhou nova força com a guerra na Ucrânia, que fez disparar os custos da energia, dos transportes e das matérias-primas. O resultado foi um aumento generalizado dos bens essenciais.

A carne de novilho para cozer é um dos casos mais expressivos. Se há quatro anos custava 5,82 euros por quilo, atualmente atinge, em média, 13,51 euros — uma subida de 132%.

Segundo a DECO PROteste, o cabaz alimentar composto por 63 produtos essenciais encareceu cerca de 35% desde 2022, ultrapassando agora os 253 euros. Entre os produtos com maiores aumentos estão a carne de novilho para cozer, os ovos e o café torrado, todos com subidas superiores a 80%.

Mais recentemente, a curgete registou a maior variação, com um aumento de 71% desde o início do ano, muito por causa das tempestades que afetaram o país.

Apesar das oscilações semanais, a tendência mantém-se: os preços continuam elevados e não há, para já, sinais claros de descida.

Deixe um comentário

Nestes supermercados há funcionários a receber 7 mil euros em extras

Os colaboradores da Mercadona em Portugal receberam esta quarta-feira 25 milhões de euros em prémios anuais. O montante atribuído pode atingir o equivalente a três salários mensais, consoante o tempo de serviço na empresa.

De acordo com a retalhista espanhola, os prémios incluem um salário para trabalhadores com menos de quatro anos de antiguidade e dois salários para quem já ultrapassou esse período. A estes valores junta-se ainda uma gratificação extraordinária correspondente a mais um salário, mediante o cumprimento de objetivos.

Na prática, um funcionário com quatro anos de casa recebeu cerca de 7.000 euros brutos, dos quais 5.115 euros dizem respeito aos prémios e à gratificação adicional.

Presente em Portugal desde 2019, a Mercadona anunciou também uma atualização salarial para acompanhar a inflação: 2,2% no mercado português e 2,9% em Espanha. Recorde-se que, em dezembro, a empresa já tinha anunciado o aumento de uma semana no período de férias.

No conjunto de Portugal e Espanha, foram distribuídos 780 milhões de euros em prémios pelos 112 mil trabalhadores. Segundo a empresa, estas medidas representam um investimento global superior a mil milhões de euros.

Fisco alerta para burlas na net: Há vários esquemas para enganar contribuintes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para o envio de mensagens fraudulentas que estão a circular em seu nome, com o intuito de enganar contribuintes.

De acordo com o aviso divulgado, alguns cidadãos têm recebido emails alegadamente enviados pelo fisco, onde é solicitado que cliquem em ligações incluídas na mensagem. O objetivo passa por direcionar as vítimas para páginas maliciosas ou levá-las a fazer pagamentos indevidos.

A AT garante que estas comunicações não são legítimas e apela aos contribuintes para que as ignorem. A entidade reforça ainda que não deve ser realizado qualquer pagamento nem acedido a links suspeitos.

Presos chamados a limpar matas

A limpeza de matas e florestas poderá vir a contar com o contributo de reclusos, no âmbito do trabalho prisional, segundo a proposta de lei que define a política criminal para 2025-2027.

O diploma prevê que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais desenvolva, em articulação com os estabelecimentos prisionais, programas de reinserção social que integrem atividades de utilidade pública. Entre elas estão a limpeza, manutenção e valorização de terrenos e espaços florestais, com vista à prevenção de incêndios.

Além destas tarefas, os reclusos poderão participar na reconstrução e recuperação de áreas naturais, infraestruturas e equipamentos afetados por fogos, bem como em ações ligadas à proteção civil e à prevenção de riscos coletivos.

Na anterior Lei de Política Criminal (2023-2025), o crime de incêndio florestal já era considerado prioritário em termos de prevenção e investigação, mas não estavam previstas medidas concretas como as agora propostas.

O novo texto determina ainda que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas promova ações de prevenção, incluindo o mapeamento de zonas para intervenção prioritária, a utilização de drones para fiscalização e deteção de focos de incêndio e a criação de linhas de denúncia e alerta. Estão igualmente previstas campanhas e exercícios de sensibilização.

A proposta foi aprovada em Conselho de Ministros e seguiu para a Assembleia da República para discussão. Mantêm-se como prioritários crimes como a criminalidade violenta, a violência doméstica e a corrupção, surgindo como novidades o combate ao ódio, à sabotagem, a ataques a infraestruturas críticas e à violação das sanções aplicadas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

Ovos estão cada vez mais caro, alerta a DECO

Meia dúzia de ovos está hoje 0,50 euros mais cara do que em fevereiro do ano passado. Os dados são da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e foram enviados à Lusa.

A 5 de fevereiro de 2025, o consumidor pagava 1,62 euros por uma caixa com seis ovos. Esta quarta-feira, o preço fixou-se nos 2,12 euros, confirmando uma subida de meio euro em pouco mais de um ano.

No arranque de 2025, entre janeiro e o início de março, o valor manteve-se praticamente inalterado, entre 1,61 e 1,62 euros. A 12 de março começou a escalada: subiu para 1,70 euros, avançou para 2,05 euros a 16 desse mês e para 2,07 euros uma semana depois.

Entre 18 de junho e 15 de outubro, o preço variou entre dois euros e 2,07 euros. A 22 de outubro atingiu os 2,12 euros, valor que se manteve até 18 de fevereiro de 2026, com exceção de uma ligeira descida para 2,10 euros a 17 de dezembro.

Já em 2026, o preço permaneceu estável até esta quarta-feira, sem novos aumentos registados.

Estragos no carro por buracos? Saiba o que fazer

Um buraco na estrada pode ser suficiente para causar danos significativos numa viatura. Pneus furados, jantes empenadas ou problemas na suspensão são algumas das situações mais frequentes, sobretudo quando não existe sinalização adequada.

Perante estes casos, o condutor pode pedir o reembolso das despesas à entidade responsável pela manutenção da via. Para isso, é fundamental reunir provas que demonstrem a ocorrência.

Entre os principais passos a seguir estão:

• Fotografar o buraco na estrada e os danos provocados no veículo.
• Chamar a PSP ou a GNR ao local para elaborarem o auto de notícia.
• Guardar todos os documentos e comprovativos relacionados com a reparação.
• Apresentar um requerimento à entidade responsável (Câmara Municipal, concessionária ou Infraestruturas de Portugal).

Apesar de não ser obrigatório, o auto de notícia (pago pelo condutor) é, na prática, essencial para sustentar o pedido de indemnização, sobretudo quando dirigido a uma autarquia.

Depois de feita a participação, a entidade pode realizar uma peritagem ou solicitar um orçamento. O pagamento poderá ser feito diretamente à oficina ou através de reembolso ao proprietário da viatura.

Nova regra a partir de Março: Carros podem ficar automaticamente reprovados na inspeção

A partir de 1 de março, os veículos que tenham sido chamados pelas marcas para um “recall” e não forem à oficina serão reprovados automaticamente na inspeção.

A decisão foi tomada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e entra em vigor dentro de uma semana e meia, afetando milhares de condutores que podem ainda desconhecer a notificação do fabricante.

Segundo Hélder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem cerca de 87 mil carros em Portugal que ainda não cumpriram o “recall”.

O “recall” é uma notificação enviada pelos fabricantes quando identificam falhas técnicas num modelo, sendo responsabilidade do proprietário levar o carro à oficina. Apesar de os avisos serem públicos e enviados por carta registada, nem sempre chegam ao atual dono do veículo.

Os carros sinalizados que não resolverem o “recall” serão chumbados na inspeção, com a falha a ser considerada deficiência do tipo 2 (grave) ou tipo 3 (muito grave).