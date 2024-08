Carro arde na A3 em Santo Tirso

Casal detido em Braga: Maus tratos terminam com morte de dois cães

O Comando Territorial de Braga, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), constituiu arguidos um homem de 65 anos e uma mulher de 51, por maus-tratos a animais de companhia. O incidente ocorreu no concelho de Braga, no dia 2 de agosto.

A investigação, que se iniciou em março de 2024, teve como foco os maus-tratos a três canídeos, resultando na morte de dois deles. Os elementos do SEPNA realizaram diversas diligências ao longo da investigação, que permitiram apurar que os suspeitos mantiveram os três cães presos e acorrentados, sem acesso a alimentação e bebida adequadas. Este cenário desolador culminou na morte de dois dos animais, deixando o terceiro em estado bastante debilitado.

A gravidade da situação levou à constituição dos suspeitos como arguidos, sendo os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.