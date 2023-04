Carro bloqueia se o condutor estiver alcoolizado: Sistema vai ser testado em Portugal

O sistema “alcohol-lock” (bloqueio de álcool), que bloqueia os carros de condutores alcoolizados, vai ser testado em Portugal.

Este mecanismo, que já é usado em vários países da Europa em programas de reabilitação, é capaz de detetar automaticamente o nível de álcool presente no sangue dos condutores e, caso a pessoa incorra numa infração, impede o veículo de arrancar.

Segundo o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Rui Ribeiro, o sistema é semelhante ao teste do balão e estará ligado à eletrónica do veículo. O objetivo é aplicá-lo a condutores reincidentes ou apanhados com uma elevada taxa de álcool.

Embora ainda não aplicado em Portugal, o sistema já consta numa diretiva europeia que determina a pré-instalação de alcoolímetro em novos automóveis.

Fonte: JN