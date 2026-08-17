O carro da Google Street View tem sido avistado nos últimos dias a percorrer várias ruas do concelho de Vila Nova de Famalicão, numa operação que permite atualizar as imagens disponíveis na internet.

Equipado com câmaras especiais, o veículo regista imagens panorâmicas das ruas, estradas, edifícios e espaços públicos. As fotografias são depois processadas e integradas no serviço Google Street View, permitindo a qualquer pessoa explorar virtualmente diferentes locais através do Google Maps.

As imagens captadas são posteriormente sujeitas a um processo automático de desfocagem de rostos e matrículas, de forma a proteger a privacidade das pessoas e dos veículos.