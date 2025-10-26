Carro furtado por homem em Famalicão é recuperado em Vila Nova de Gaia

O SEAT Ibiza que havia sido furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, foi recuperado nas últimas horas pelas autoridades em Vila Nova de Gaia.

O veículo tinha sido levado por um suspeito que entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse. A ação, que durou apenas cerca de cinco minutos, ficou registada numa câmara de vigilância.

De acordo com fontes próximas ao caso, o SEAT Ibiza foi encontrado com vários estragos, embora ainda não tenham sido revelados todos os detalhes sobre a extensão dos danos ou a identificação do suspeito. As autoridades continuam a investigar o caso, agora com novas pistas resultantes da recuperação do veículo.