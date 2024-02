Carros da polícia vão ter câmaras para multar de forma automática os condutores

A partir de março, os condutores no Porto poderão ser multados por estacionamento abusivo através da fiscalização por câmaras de vigilância instaladas em veículos da polícia.

Com mais de 33.000 autos de contraordenação emitidos no ano passado na cidade, a nova medida visa garantir a fluidez do tráfego e combater infrações relacionadas ao estacionamento.

Este novo sistema de vigilância móvel inovador promete uma aplicação mais eficiente das regras de trânsito, mas também levanta questões sobre privacidade e uso de tecnologia de vigilância em espaços públicos.