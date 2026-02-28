Casa das Artes de Famalicão recebe 800 mil euros para investir na programação

A Casa das Artes de Famalicão vai receber um apoio de 800 mil euros para a programação cultural dos próximos quatro anos.

O financiamento foi atribuído no âmbito da Rede de Teatros e Cine-teatros Portugueses e corresponde ao valor máximo concedido pela Direção-Geral das Artes para o período entre 2026 e 2029.

Este apoio reconhece o trabalho desenvolvido pelo teatro municipal ao longo de 25 anos e reforça o papel da Casa das Artes como um dos espaços culturais de referência no país.

O financiamento vai permitir continuar a apostar numa programação diversificada, com espetáculos, cinema e projetos artísticos para diferentes públicos em Vila Nova de Famalicão.