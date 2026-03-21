Casa de banho do cemitério de Pedome volta a ser vandalizada

A casa de banho do cemitério da freguesia de Pedome, em Famalicão, foi novamente alvo de atos de vandalismo, situação que obrigou ao encerramento temporário do espaço. Na manhã de hoje, foram encontrados novos danos, nomeadamente a porta amassada e o vidro partido, informa a junta.

Estes estragos surgem poucos dias depois de já terem sido registados danos nas loiças sanitárias, também partidas na sequência de atos de vandalismo.

Devido ao estado em que o espaço se encontra, a casa de banho foi encerrada para que possam ser realizadas as necessárias reparações.

Face ao sucedido, é feito um apelo à comunidade para que respeite e preserve os espaços públicos, lembrando que estes equipamentos existem para servir toda a população e que a sua conservação depende do contributo e do civismo de todos.