Casa do Conhecimento da Trofa promove tertúlia sobre empreendedorismo

A autarquia trofense pretende adquirir 34 habitações para disponibilizar à população no âmbito do Programa 1.º Direito. São dezanove habitações tipologia T1, dez do tipo T2 e cinco de tipologia T3. A proposta, que foi aprovada em reunião de Câmara, representa um investimento superior a 3 milhões de euros.

Os 34 fogos habitacionais já edificados devem reunir as condições de habitabilidade adequadas, independentemente de as mesmas se encontrarem prontas a habitar ou careçam da realização prévia de obras de reabilitação, no âmbito do Programa 1.º Direito — Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Investimento RE -C02 -i01 — Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

O prazo para apresentação de propostas iniciou a 2 de outubro e terminará no final de janeiro de 2024.

A proposta surge no seguimento do acordo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal da Trofa e o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, permitindo dar resposta a famílias que vivem em condições indignas de habitação.