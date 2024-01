Casal é salvo de afogamento no Rio Ave

No primeiro dia de 2024, um casal de praticantes de kayak insuflável, com cerca de 50 anos, foi resgatado do Rio Ave, junto ao açude, em frente ao Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde. A situação, que ocorreu ao final da tarde desta segunda-feira, exigiu a intervenção da equipa da viatura 4×4 do Serviço Anual de Assistência Balnear (SAAB) de Vila do Conde e de operacionais dos Bombeiros Voluntários daquela localidade.

Durante o resgate, os nadadores-salvadores e bombeiros utilizaram um cinto de salvamento para chegar até às vítimas. O casal foi trazido para a margem, com um dos nadadores-salvadores a auxiliar no processo de retirada da embarcação e de uma das pessoas.

Após o resgate, as vítimas, que apresentavam sinais de hipotermia, foram evacuadas para uma ambulância onde receberam tratamento.